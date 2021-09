Datum: Sonntag, 19. Dezember 2021 Beginn: 18:30 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Asamsaal

Schloss Ettlingen

76275 Ettlingen

voraussichtlich gibt es Restkarten: 22,50 Euro





07243/101-333



Informationen Programm: Zdenek Fibich: Quintett für Klavier, Violine, Viola, Violoncello und Klarinette D-Dur op. 42

Robert Kahn: Quintett für Klavier, Violine, Viola, Violoncello und Klarinette c-Moll op. 54 Mitwirkende: Else Ensemble:

Sarah Christian (Violine)

Lena Eckels (Viola)

Valentin Scharff (Violoncello)

Shelly Ezra (Klarinette)

Naaman Wagner (Klavier)

Die expressionistische Dichterin Else Lasker-Schüler ist die Namenspatin des Else Ensembles, in dem herausragende junge deutsche und israelische Musiker*innen spielen; sie alle sind freundschaftlich miteinander verbunden. Selten gespielte, hörenswerte Werke zum Klingen zu bringen, ist das Anliegen des Ensembles. Dem wird es auch in diesem Konzert gerecht: mit Quintetten von Zdenek Fibich, der neben Dvorák und Smetana zu den wichtigsten tschechischen Komponisten gehört, und von Robert Kahn, einem in Mannheim gebürtigen jüdischen Komponisten, befreundet mit Johannes Brahms und geschätzter Klavierpartner der musikalischen Größen seiner Zeit.