Steffen Königs Geschenktipp: „The Rolling Stones: Das Comic!”

Die beiden Spanier Juan Díaz Canales und Juanjo Guarnido haben für Disney gearbeitet und zeichnen mit ihren Tier-Mensch-Wesen in „Blacksad“ ein sehr realistisches Bild der USA in den 1950er Jahren. Eine Hommage an den Noir-Krimi sind diese Comics, in denen man viel Menschliches erfährt, wenn ein Wiesel im Mafiosi-Anzug die Zähne fletscht oder ein korrupter Politiker in der Gestalt eines Truthahns zynisch grinsend den Schnabel verzieht. mehr...