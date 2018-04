Am 5. Mai 1818 kam Marx in Trier zur Welt. Die ersten 17 Jahre seines Lebens verbrachte der spätere Philosoph in seiner Heimatstadt. Was befindet sich heute in dem Haus, in dem Marx 16 Jahre lang lebte?

a) Ein "EuroShop" b) Die Europäische Sektion der Kommunistischen Internationale c) Das Karl-Marx-Museum der Stadt Trier



Bild: Der Marx-Darsteller Michael Thielen vor dem Karl-Marx-Haus in Trier.