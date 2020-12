per Mail teilen

Von Steffen Wurzel

Vor einem Jahr, um den Jahreswechsel 2019/2020, wurden in derzentralchinesischen Metropole Wuhan die ersten Covid-19-Fälle publik. Einzelne Infektionsfälle hatte es bereits in den Wochen davor gegeben, doch die chinesischen Behörden versuchten zunächst,die Öffentlichkeit über Risiken und Gefahren des Virus zu täuschen.Ende Januar 2021 schließlich wurden Wuhan und Umgebung vomRest des Landes abgeriegelt. Heute ist in der Hauptstadt des chinesischen Landesteils Hubei kaum noch etwas zu spüren vonder Virus-Krise.