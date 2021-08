per Mail teilen

Von Björn Blaschke

Vor einem Jahr, am 4. August 2020, explodierten im Hafen von Beirut 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, die dort unter fragwürdigen Umständen gelagert worden waren. Es war eine der schwersten nicht-nuklearen Explosionen überhaupt, ausgelöst von einem Feuer. 214 Menschen starben, 6.000 wurden verletzt. Die Erschütterungen waren bis ins 200 Kilometer entfernte Zypern zu spüren. Die Explosionskatastrophe verschärfte die politische und wirtschaftliche Krise des Landes. Unser Korrespondent Björn Blaschke hat die Familie al-Assi begleitet, die noch immer nicht wieder in die Wohnung in der Pasteur-Straße zurückziehen kann.