Zum Tod der Journalistin Bettina Gaus

Die Journalistin Bettina Gaus ist tot. Sie starb am Mittwoch, den 27. Oktober 2021 im Alter von 64 Jahren in Berlin. Gaus war zuletzt beim "Spiegel" als Kolumnistin tätig gewesen. In SWR2 war sie häufig in Gesprächen und Diskussionen zu hören.



Im Juni 2017 sprach Bettina Gaus bei den "Südwestdeutschen Medientagen" auf dem Hambacher Schloss über ihre Stationen als Journalistin.

Audio herunterladen (42,4 MB | MP3) "Ansteckend streitlustig" fand sie die Wochenzeitung "Die Zeit". Viele ihrer "taz"-Kommentare belegen das, ebenso die Bücher über Amerika, Afrika und das Innenleben der Berliner Republik. Bettina Gaus beobachtete viele Jahre lang die Umbrüche in der Welt - und in den Medien. Was von diesem Talent in den Familien-Genen liegt, was in der Zeit als Korrespondentin in Nairobi wuchs? Bei den "Südwestdeutschen Medientagen" auf dem Hambacher Schloss sprach Bettina Gaus am 8. Juni 2017 mit Rainer Volk über ihre Stationen als Journalistin und analysierte das Weltgeschehen. (Auftaktveranstaltung der 2. Südwestdeutschen Medientage vom 8. Juni 2017 im Hambacher Schloss) Nicht lange vor ihrem Tod war Bettina Gaus zu Gast in der SWR-Sendung "Ich trage einen großen Namen" und sprach über ihren Vater Günter Gaus. Zur Sendung in der ARD Mediathek