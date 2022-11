Zünglein an der Waage: Kampf um die Latino-Wählerstimmen in den USA

Von Claudia Sarre

Die Midterm-Wahlen am kommenden Dienstag entscheiden, ob Präsident Joe Biden weiterhin eine Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus haben wird. Oder ob Donald Trump von den Amerikanern genügend Unterstützung für eine zweite Kandidatur bekommen wird. Wahlentscheidend könnten die Hispanics und Latinos sein. In Bundestaaten wie New Mexico machen Hispanics schon jetzt fast die Hälfte der Bevölkerung aus. Auch 40 Prozent der Bewohner in Texas stammen aus lateinamerikanischen Ländern. Kein Wunder, dass sowohl Republikaner als auch Demokraten um ihre Wählerstimmen buhlen.