„Nie wieder Krieg“, das war mal so etwas wie der Grundkonsens der alten Bundesrepublik.

Bis in die Gegenwart sind Teile der Popkultur in Deutschland pazifistisch geprägt. Durch Ukraine-Krieg und „Zeitenwende“ scheint diese Position derzeit in Bedrängnis. Was bleibt übrig vom Pazifismus in Deutschland?

Host: Max Knieriemen

Redaktion: Max Knieriemen und Daniel Stender