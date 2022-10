Xi Jinpings Krönung - Der Parteitag der KP Chinas

Von Eva Lamby-Schmitt und Benjamin Eyssel

Wird Xi Jinping der neue Mao? Immerhin will er sich ebenso wie der Gründungsvater der Volksrepublik China zum dritten Mal zum Chef der Kommunistischen Partei wählen lassen. Xi hat das Land in den vergangenen zehn Jahren bereits umgekrempelt: er hat politische Gegner aus dem Weg geräumt, Regierungskritiker einsperren lassen, den Einfluss der Partei und seine Macht gestärkt und das Internet zensiert. China ist heute deutlich restriktiver, nationalistischer, international abgeschotteter und ideologischer als in den Jahrzehnten zuvor. Doch die Wirtschaft steckt in der Krise, die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch und viele Menschen sind frustriert von der harten Null-Covid-Politik.