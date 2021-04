per Mail teilen

Sendungen der Kirchen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben eine lange Tradition. Das kirchliche "Wort zum Tag" wird täglich um 7:55 Uhr gesendet, in den geraden Kalenderwochen von der katholischen Kirche, in den ungeraden Kalenderwochen von der evangelischen Kirche. Das "Lied zum Sonntag" wird an Sonn- und Feiertagen um 7:55 Uhr gesendet.

Texte und Manuskripte zu den Sendungen publizieren die beiden Kirchen eigenverantwortlich auf ihren Internetseiten "Kirche im SWR". Dort finden Sie auch die Beiträge als Audio.