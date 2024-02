per Mail teilen

Wolfgang Sandberger, geboren 1961, ist Professor für Musikwissenschaft und Leiter des Brahms-Instituts an der Musikhochschule Lübeck.

Sein Musikstudium (Violoncello) absolvierte er am Konservatorium Osnabrück/Musikhochschule Hannover; nach dem Diplom 1986 studierte er noch Musikwissenschaft, Philosophie und Geschichte in Münster und Hamburg. Seine Promotion mit einer Arbeit über "Das Bach-Bild Philipp Spittas", wurde mit dem Förderpreis der "Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften" ausgezeichnet. Publikationen erschienen zur Musikgeschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts.



Sandberger arbeitet auch als Autor und Moderator für verschiedene Rundfunkanstalten, vornehmlich für den NDR, den WDR und den SWR. Zum Bach-Jahr hat er den Band "Bach 2000 - 24 Inventionen über Johann Sebastian Bach" vorgelegt, der in fünf Sprachen übersetzt wurde.