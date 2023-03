Nicole Diekmann und Stephan Anpalagan diskutieren „Gegen jede Überzeugung“.

Der Weltklimarat warnt vor der Klimakrise: Schon 2030 könnte die Erderwärmung die 1,5-Grad-Grenze überschreiten. In Deutschland werden deshalb wieder mögliche Schutzmaßnahmen diskutiert. Auch ein Tempolimit. Doch wie viel bringt das?

Die Kritiker argumentieren:



Erstens: Müssen wir eigentlich alles verbieten? Es ist alles erlaubt, was nicht verboten ist.

Zweitens: Tempolimits machen Autobahnen nicht sicherer.

Und drittens: In Zukunft spart ein Tempolimit keine einzige Tonne CO2 .

Nicole Diekmann und Stephan Anpalagan diskutieren deshalb die These: Wir brauchen kein Tempolimit.

Auch unsere Podcast-KollegInnen von "Energiekrise - und jetzt?" versuchen das Thema Tempolimit einmal von allen Seiten zu beleuchten - in ihrer Folge "Nüchtern betrachtet - das bringt ein Tempolimit"

