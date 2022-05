Dr. Bettina Winkler SWR SWR -

Geboren wurde ich an den Stufen zum Paradies - und das liegt in Baden-Baden. Da meine Eltern zeitlebens in Sachen Musik und Literatur weltweit auf der Bühne standen, blieben mir nur zwei Alternativen: entweder einen ganz anderen Weg einschlagen und Astronomie und Physik studieren, oder in die Fußstapfen meiner Erzeuger treten.

Offensichtlich war die zweite Variante dann doch die bessere Wahl und ein Studium in Heidelberg, der alten Heimat meines Vaters, der richtige Weg. Schon damals wollte ich zum Radio, denn Musikwissenschaft allein war mir zu theoretisch. Das Glück bescherte mir nicht nur einen verständnisvollen Doktorvater, sondern auch noch ein unwiderstehliches Angebot aus der SWR2-Musikabteilung, das mich wieder in die alte Heimat lockte.

Und hier sitze ich nun zwischen Alter und Geistlicher Musik, Musikstunden, Raterunden und Neuerscheinungen und begebe mich tagtäglich auf Entdeckungsreisen - nicht nur in Sachen Musik.