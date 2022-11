Leitung: Franz Welser-Möst

Eduard Strauss:

Wer tanzt mit?, Polka

Josef Strauss:

Heldengedichte, Walzer

Johann Strauss:

Zigeunerbaron-Quadrille

Carl Michael Ziehrer:

In lauschiger Nacht, Walzer

Johann Strauss:

Frisch heran, Polka

Franz von Suppé:

Ouvertüre zur Operette "Isabella"

Josef Strauss:

Perlen der Liebe, Walzer

Angelika-Polka

Eduard Strauss:

Auf und davon, Polka

Josef Strauss:

Heiterer Mut, Polka

For ever, Polka

Zeisserin, Walzer

Joseph Hellmesberger:

Glocken-Polka und Galopp

Josef Strauss:

Allegro fantastique

Aquarelle, Walzer

Johann Strauss:

Banditen Galopp, Polka

Donau-Walzer

Radetzky-Marsch

(Direktübertragung aus Wien)

Am 1. Januar 2023 findet das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Maestro Franz Welser-Möst im Wiener Musikverein statt. Welser-Möst verbindet eine besonders enge und produktive künstlerische Partnerschaft mit den Wiener Philharmonikern. Er wird das prestigeträchtige Konzertereignis nach 2011 und 2013 nun zum dritten Mal leiten.

Sendung am So. , 1.1.2023 11:03 Uhr, SWR2