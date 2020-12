per Mail teilen

Leitung: Riccardo Muti

Franz von Suppé:

Marsch aus der Operette "Fatinitza"

Johann Strauss (Sohn):

Schallwellen-Walzer

Niko-Polka

Josef Strauss:

Ohne Sorgen, Polka

Carl Zeller:

Grubenlichter-Walzer

Carl Millöcker:

In Saus und Braus, Galopp

Franz von Suppé:

Ouvertüre zur Operette "Dichter und Bauer"

Karel Komzák:

Bad'ner Mad'ln, Walzer

Josef Strauss:

Margherita-Polka

Johann Strauss (Vater):

Venezianischer Galopp

Johann Strauss (Sohn):

Frühlingsstimmen, Walzer

Im Krapfenwald, Polka

Neue Melodien-Quadrille nach Themen italienischer Opern

Kaiser-Walzer

Stürmisch in Lieb und Tanz, Polka

Furioso-Polka

Donau-Walzer

Johann Strauss (Vater):

Radetzky-Marsch

(Direktübertragung aus Wien)

Es ist das größte klassische Musikereignis der Welt, wird in mehr als 90 Länder übertragen und von mehr als 50 Millionen Menschen in der ganzen Welt mitverfolgt. Am Dirigentenpult steht zum wiederholten Male der italienische Dirigent Riccardo Muti.



Die Wiener Philharmoniker präsentieren zum Jahreswechsel wieder ein heiteres und zugleich besinnliches Programm aus dem reichen Repertoire der Strauss-Dynastie und deren Zeitgenossen. Das Orchester versteht sich als musikalischer Botschafter Österreichs und möchte allen Menschen einen Gruß im Geiste von Hoffnung, Freundschaft und Frieden übermitteln.