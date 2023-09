Wenig Wissen und viel Schmerz - Der deutsche Völkermord an den Roma in der Ukraine

Von Andrea Beer

Schätzungsweise 500.000 Sinti und Roma wurden von den Deutschen während in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet. Auch im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. In der Gedenkstätte Babyn Jar in Kyjiw erinnert ein Denkmal daran. Die Geschichte der Verfolgung ist aufgrund der schlechten Datenlage schwierig zu erforschen. Viele ukrainische Roma wissen nichts oder nur sehr wenig über die Schicksale ihrer Familie. Das Verhältnis der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Roma ist auch in der heutigen Ukraine von Vorurteilen geprägt. Ausgerechnet der russische Angriffskrieg trägt dazu bei, Antiziganismus abzubauen, denn viele Roma kämpfen in der Armee und sterben für ihr Land.