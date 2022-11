per Mail teilen

Mit Bettina Winkler und Anja Brockert

Nach altem Glauben öffnen sich in der Christnacht die Tore zum Paradies. Menschen und Tiere leben in friedlicher Gemeinschaft, Blumen blühen im tiefsten Winter, und manchmal beginnen die Tiere sogar zu sprechen. Vielerorts werden in der Heiligen Nacht sogenannte Paradiesgärtlein aufgestellt, als Symbol für die Harmonie von Mensch und Natur. Wir hören von Ochs und Esel, von Gänsen, Mäusen und Palmen - und vom paradiesischen Zauber dieser besonderen Nacht.