Weggesperrt und ruhiggestellt - Serbiens vergessene Kinder

Von Andrea Beer

"Serbiens vergessene Kinder", so heißt programmatisch der erschütternde Bericht einer amerikanischen Menschenrechtsorganisation, die Heime für Menschen mit Behinderung unter die Lupe genommen hat. "Disability Rights International" untersuchte mit Hilfe einer serbischen Partnerorganisation insgesamt acht Einrichtungen. Das Fazit eines Mitarbeiters, das die Serben in diesem Sommer erschüttert hat: es ist schlicht die Hölle dort. Kinder mit schwerer Behinderung werden nicht behandelt, sondern mit Medikamenten ruhiggestellt, teilweise liegen sie in vergitterten Betten, ohne Therapie oder Bewegung, was lebensgefährlich sein kann. Hinzukommen verdreckte oder fehlende Toiletten, mit Blut und Fäkalien stark verschmutzte Matratzen, überbelegte Räume, wenig und schlechtes Essen. Auch der Vorwurf sexualisierter Gewalt durch Mitbetreute steht im Raum.