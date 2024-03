Wasser-Krise in Johannesburg - Südafrikas Millionenmetropole sitzt (immer wieder) auf dem Trockenen

per Mail teilen

Von Stephan Ueberbach

Schon lange leiden die Menschen in Südafrika darunter, dass jeden Tag stundenlang der Strom abgeschaltet wird. Seit einiger Zeit fällt jetzt zusätzlich immer wieder auch noch das Wasser aus. Im März waren ganze Stadtviertel in Johannesburg für 10 Tage (oder länger) von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Um die größte Not zu lindern, hat der Staatsbetrieb "Johannesburg Water" 35 Tanklaster im Einsatz - ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Gründe für die Wasserkrise sind (wie bei der Stromkrise) hausgemacht: Die Infrastruktur ist marode, die orruption grassiert. Dazu kommen Sabotage und viel kriminelle Energie. Die Menschen sind zunehmend genervt - und machen die Regierungspartei ANC für die Missstände verantwortlich.