Von Katharina Wilhelm und Marcus Schuler



Zum Anfang der Pandemie reagierte die kalifornische Regierung schneller und härter als viele andere US-Bundesstaaten. Schulen wurden sofort geschlossen, das öffentliche Leben heruntergefahren,

sogar die Traumstrände in Malibu wurden gesperrt. Der strenge Weg Kaliforniens galt als vorbildlich, denn rasch gingen die Fallzahlen runter. Doch seit dem Herbst hat sich alles geändert - die Zahlen

stiegen rasant an, innerhalb eines Monats gingen die Corona Infektionen von 500.000 auf eine Million hoch. Inzwischen sind es mehr als drei Millionen. Was viele Bürger frustriert: Die Filmschaffenden in Hollywood gelten mittlerweile als essenzielle Arbeitskräfte, dürfen ihren Jobs nachgehen, während andere unter den Schließungen leiden. Auch mit dem Impfen geht es in dem Sonnenstaat nicht so voran, wie es sein sollte und Wissenschaftler glauben, dass es in Kalifornien mittlerweile eine eigene Mutation des Virus gibt.