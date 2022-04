Vogelzug bei Gibraltar – Freaks, die auf Federn starren

per Mail teilen

Von Reinhard Spiegelhauer

Für die einen sind sie bloß Spinner, für die anderen ein veritabler Wirtschaftsfaktor: rund 20.000 Vogelbegeisterte jährlich kommen zur Meerenge von Gibraltar, um einen Teil der 30 Millionen Zugvögel zu sehen, die hier zwischen dem afrikanischen und dem europäischen Kontinent wechseln. Die Birdwatcher aus aller Welt verlängern so die Tourismussaison. Doch Konflikte bleiben nicht aus: Energiekonzerne wollen den kräftigen Wind an der Meerenge nutzen, geplant hunderte Windkraftanlagen an der Küste sind den Vogelschützern wiederum ein Dorn im Auge.