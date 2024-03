per Mail teilen

Castings unter vier Augen, im Hotelzimmer. Regisseure, die einem zu nahe kommen. Kollegen, die rumbrüllen und andere klein machen. Wer in der Film- und Theaterbranche Macht hat, der nutzt sie immer noch viel zu oft aus. In der NDR-Doku “Gegen das Schweigen” berichten Betroffene von zweideutigen Angeboten und übergriffigem Verhalten.

Welches Ausmaß hat der Machtmissbrauch im Schauspiel? Und was muss sich im System konkret ändern? Dafür haben wir mit den Schauspielerinnen Alina Levshin und Melina Pyschny gesprochen, die selbst cholerische Stars am Set, aber auch körperliche Grenzübertritte bis hin zu sexuellem Missbrauch erleben mussten. Lisa Jopt vom Verein ensemble-netzwerk erklärt, wie groß die Abhängigkeiten am Theater sind.

Und es wird deutlich: Es braucht nicht nur neue Strukturen, sondern auch mehr Solidarität.

Gäste: Melina Pyschny, Alina Levshin & Lisa Jopt

Moderation: Kristine Harthauer & Philine Sauvageot

Redaktion: Philine Sauvageot & Julian Burmeister

Weiterführende Links:

Der geplante Kurzfilm "You Never Know" von Alina Levshin:

https://www.startnext.com/you-never-know-kurzfilm/mehr-infos

Die NDR-Doku "Gegen das Schweigen":

https://www.ardmediathek.de/video/gegen-das-schweigen-machtmissbrauch-bei-theater-und-film/gegen-das-schweigen-machtmissbrauch-bei-theater-und-film/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS9wcm9wbGFuXzE5NjMzOTYxM19nYW56ZVNlbmR1bmc