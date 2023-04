Vier Jahre Wiederaufbau - Paris und seine Notre-Dame

per Mail teilen

Von Stefanie Markert, Mathias Zahn, Sabine Wachs, Barbara Kostolnik, Marcel Wagner, Navina Lala, Julia Borutta und Carolin Dylla

Heute vor vier Jahren stand eines der berühmtesten Wahrzeichen von Paris in hellen Flammen: die Kirche Notre-Dame de Paris. Präsident Macron zeigte sich geschockt und versprach den Wiederaufbau, egal zu welchem Preis. In einem Jahr soll es so weit sein.