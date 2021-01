Von Silke Diettrich

Das Kastensystem ist eine Jahrtausende alte soziale Ordnung in Indien. Es kategorisiert die Menschen von ihrer Geburt an: In hohe und niedrige Kasten. Seit mehr als zwei Tausend Jahren ist die Gesellschaft in Indien an diese starren Regeln gebunden. Egal ob auf dem Land oder in der Stadt: 95 Prozent der Inderinnen und Inder heiraten nur in ihrer eigenen Kaste. Ganz unten stehen die Dalits, früher wurden sie die "Unberührbaren" genannt. Auch wenn die indische Verfassung "Unberührbarkeit" und Diskriminierung aufgrund der Kaste unter Strafe stellt, kann vor allem in den ländlichen Gebieten niemand der festen Hierarchie des Kastenwesens entkommen.