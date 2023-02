Unbekanntes Brunei – wie frei ist das Sultanat?

Von Jennifer Johnston

In Deutschland ist das kleine Sultanat in Südostasien so gut wie unbekannt. Dabei ist es reich an Kultur-, Natur- und Bodenschätzen. Die enormen Erdgasfelder und Erdölvorkommen verschaffen dem Staat das zweithöchste Prokopf-Einkommen in Südostasien. Die Bürger müssen weder Einkommens- noch Mehrwertsteuer zahlen. Der Sultan ist beliebt und seit dem Tod der Queen der am längsten regierende Monarch der Welt. Brunei zählt auf dem Papier aber auch zu den unfreisten Ländern der Welt. Es gilt das islamische Scharia-Gesetz, Alkohol ist verboten, und bei Homosexualität, Mord und Ehebruch droht Tod durch Steinigung.