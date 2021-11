Mit Anja Brockert und Bettina Winkler

Was gibt es Schöneres an Weihnachten als ein Überraschungsgeschenk - und was kann gleichzeitig auch so daneben gehen? Gerne geschieht an Heiligabend Unerwartetes, machen wir wundersame Begegnungen oder bekommen überraschend Gäste, die unter dem Christbaum Platz nehmen. Anja Brockert und Bettina Winkler haben den festlichen Gabentisch vorbereitet und jede Menge literarische und musikalische Päckchen geschnürt.