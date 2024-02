per Mail teilen

Theresa Berwian ist Autorin und Redakteurin des SWR Kultur-Magazins aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und Autorin bei SWR Kultur Online.

Theresa Berwian hat Theaterwissenschaft und als Journalismus studiert. Was sie an beidem begeistert: der Blick hinter die Kulissen.

Schon ihr erstes journalistisches Praktikum führte sie in die Kulturredaktion des SWR. Nach ihrem Studium absolvierte sie ein multimediales Volontariat, im Anschluss arbeitete sie als Reporterin im SWR Studio Koblenz. Seit 2022 ist Theresa Berwian Teil der SWR Kultur-Redaktion.

Bereits während ihres Volontariats begann sie sie außerdem als Video-Journalistin zu arbeiten. So realisierte sie mehrere Folgen der SWR Reportage-Reihe „7 Tage…“ als Autorin. Dabei war sie unter anderem sieben Tage in einer Abtreibungsklinik und in einer Praxis für Plastische Chirurgie.

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 begleitete sie mit Kollegen und Kolleginnen aus dem Studio Koblenz außerdem mehrere Betroffene aus Dernau. Daraus ist die SWR Doku-Serie „Ein Dorf baut auf“ entstanden.

SWR Doku „7 Tage… In der Schönheitsklinik“

SWR Doku „7 Tage… In der Abtreibungsklinik“

SWR Doku-Serie „Ein Dorf baut auf“