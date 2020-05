Mit Bernd Künzig



Musikgespräch

Stuttgarter Opernintendant Viktor Schoner: "Kunst ist notwendig"

Musikgespräch

Heidelberger Operndirektorin Ulrike Schumann: "Die Stadttheater sind in Gefahr"

Musikgespräch

Mainzer Generalmusikdirektor Hermann Bäumer: Plädoyer für Gelassenheit

Musikgespräch

Librettist Händl Klaus: "Ich vermisse körperliche Nähe"

Musikthema

"Ein Gefühl von Leere": @home mit Sopranistin Christina Niessen

Musikthema

Das Schwetzingen-Projekt "Force & Freedom" geht online



Wolfgang Amadeus Mozart:

"Der Schauspieldirektor", KV 486, Ouvertüre

Freiburger Barockorchester

Leitung: Kristian Bezuidenhout

Peter Joseph von Lindpaintner:

"Der Vampyr", In stiller Nacht, 3. Akt Nr. 16

Hofkapelle Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

Ludwig van Beethoven:

Zärtliche Liebe, WoO 123

Anja Harteros (Sopran)

Wolfram Rieger (Klavier)

Brett Dean:

"Epitaphs", 5. Satz: Between the spaces in the sky

Brett Dean (Viola)

Philharmonisches Staatsorchester Mainz

Georg Friedrich Haas:

In Nomine

Ensemble Recherche

Ludwig van Beethoven:

Streichquartett e-Moll op. 59 Nr. 2

Kuss Quartett

John Adams:

"I was looking at the ceiling and then I saw the sky"

Young Opera Company Freiburg

Band der Holst-Sinfonietta

Leitung: Klaus Simon mehr...