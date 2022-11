Menschen zusammenbringen und Spaltung überwinden – SWR2 beteiligt sich mit vielen Beiträgen an der ARD Themenwoche. Gibt es so etwas wie ein „Wir“-Gefühl überhaupt noch, oder driften wir auseinander in Querdenker und Geimpfte, Alt und Jung, Arm und Reich, Trans und Cis, mit und ohne Einwanderungsgeschichte?