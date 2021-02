per Mail teilen

mit Nachrichten, Trends, Ergebnissen und laufenden Berichten zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie den Kommunalwahlen in Hessen

Moderation: Claus Heinrich und Laura Koppenhöfer

SWR Aktuell Sondersendung zu den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Gast im Studio ist Prof. Claudia Ritzi, Politikwissenschaftlerin aus Trier

· Live-Interviews mit den wichtigsten Spitzenkandidat*innen

· Berichte und Reaktionen aus den Landtagen in Stuttgart und Mainz

· Bilanz der Regierungsarbeit der letzten Legislaturperiode in beiden Ländern

· Porträts der alten und neuen Regierungschefs

· Fragen nach der bundespolitischen Bedeutung der Ergebnisse

· Analyse der (infratest-) Zahlen