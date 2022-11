darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Ludwig van Beethoven:

3. Satz Scherzo aus der Violinsonate c-Moll op. 30 Nr. 2

Leonidas Kavakos (Violine)

Enrico Pace (Klavier)

Johann Adolph Scheibe:

1. Satz Allegro assai aus der Sinfonia à 16 D-Dur

Concerto Copenhagen

Leitung: Andrew Manze

Burton Lane / Alan Jay Lerner:

You're all the world to me

Bill Charlap Trio

Joseph Bologne:

Ouvertüre zur Oper "L'Amant anonyme"

La Cetra Barockorchester Basel

Leitung: Andrea Marcon

Irving Berlin:

Steppin' out with my Baby

Tony Bennett im Duett mit Christina Aguilera

Charles Gounod:

Arie der Juliette, Walzerlied aus der Oper "Roméo et Juliette"

Sol Gabetta (Violoncello)

Prager Philharmoniker

Leitung: Charles Olivieri-Munroe

Juan Benavides / Jaime Ibarra:

Isabel

Juan Benavides, Jaime Ibarra (Gitarre)



Jazz-CD der Woche: Mat t Carmichael - Marram (Label: Edit ion Records)

Matt Carmichael:

Road to the Sea

Matt Carmichael (Saxophon) und Ensemble



Béla Bartók:

1. Satz aus der Suite op. 14, Bearbeitung

BlattWerk Quintett

Jean-Philippe Rameau:

3. Satz La Marais aus dem Konzert für Streicher Nr. 5

Les Accents

Joseph Haydn:

2. Satz aus der Klaviersonate G-Dur Hob XVI:40

András Schiff (Klavier)

Georges Brassens:

Le vent

René Aubry (Gesang) und Ensemble

Johann Baptist Vanhal:

1. Satz Allegro moderato aus der Sinfonie g-Moll (Bryan g1)

Concerto Köln

Gustavo Leguizamón:

La arenosa

Nora Buschmann (Gitarre)

Georges Bizet:

3. Satz Impromptu. La toupie aus der Suite Jeux d'enfants

Orchestre du Capitole de Toulouse

Leitung: Michel Plasson

Renaud García-Fons:

Dirouz

Renaud García-Fons (Kontrabass)

Alexander Tansman:

Charleston aus der Sonatine transatlantique

Emma Schmidt (Klavier)



Jazz-CD der Woche: Mat t Carmichael - Marram (Label: Edit ion Records)

Matt Carmichael:

Dune

Matt Carmichael (Saxophon) und Ensemble