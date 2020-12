per Mail teilen

Feuilletonistisch. Unterhaltend. Ausgeschlafen. Die SWR2-Matinee ist das Kulturmagazin für den etwas längeren Morgen.

Jeden Sonntag von neun bis zwölf gibt es in der SWR2 Matinee Wort und Musik zu einem Themengebiet – überraschend, vielseitig und facettenreich.

Sendungen nachhören

Matinee Rätsel: Ihre Lösung durchgeben Jeden Sonntag können Sie von ca. 9.30 bis 10.30 Uhr unter dieser Telefonnummer die Lösung des Matinee-Rätsels durchgeben:

Telefon: 07221 / 2000 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an Matinee@swr.de

Das sind die Lösungen der vergangenen Matinee-Rätsel:

Sendung vom 13.12.2020

"Alles auf Zucker"

Filmkomödie von Dany Levy, u.a. mit Henry Hübchen und Hannelore Elsner (2004)

Gewinn: Ausstellungskatalog "#CUT – Inseln der Glückseligkeit" herausgegeben von Birgit Richard, Niklas von Reischach und Hannah Zipfel (Kerber Verlag 2020)

Sendung vom 6.12.2020

"Das fünfte Paar"

Roman von Patricia Cornwell, 2003. Originaltitel: All that Remains.

Gewinn: gefüllter Nikolaus-Strumpf mit CD "Christmas Carols" mit Marcus Creed und mit dem SWR-Vokalensemble + kleine Überraschung.

Sendung vom 29.11.2020

"Der Geschmack von Apfelkernen"

Roman von Katharina Hagena, 2008. Verfilmung in 2013

Gewinn: Ausstellungskatalog "In aller Munde", Kunstmuseum Wolfsburg.

Sendung vom 22.11.2020

"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"

US-Horrorfilm mit Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Junior, u.a., 1997

Gewinn: DVD "Der Riss" und Buch "Der Riss" – Graphic Novel. Eine Fotoreportage in Form eines Comics (Avant Verlag)