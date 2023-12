Janne Mark:

Verden er en salme (The world is a hymn)

Janne Mark

Arve Henriksen

Henrik Gunde Pedersen

Esben Eyermann

Jesper Uno Kofoed

Gustaf Ljunggren



Janne Mark:

I verden uden for verden (Both in the world and yet outside it)

