Harold Arlen:

Down with love, Aus: Hooray for what! Musical (1937)

Blossom Dearie - Piano

Mundell Lowe - Gitarre

Ray Brown - Bass

Ed Thigpen - Schlagzeug



Bob Haymes, Marty Clarke:

They say it's spring

Blossom Dearie - Piano

Herb Ellis - Gitarre

Ray Brown - Bass

Jo Jones - Schlagzeug



George Gershwin:

Love is here to stay, aus: The Goldwyn Follies (Film, 1938)

Blossom Dearie - Stimme

Mundell Lowe - Gitarre

Ray Brown - Bass

Ed Thigpen - Schlagzeug