Anthony Newley:

Feeling good

Nina Simone - Stimme, Piano

Rudolf "Rudy" Stevenson - Gitarre

Orchester

Leitung: Harold Mooney



Nina Simone, Irvine Weldon:

To be young, gifted and black

Nina Simone - Stimme

Orchester

Leitung: Sammy Lowe



Nina Simone:

Children go where I send you

Nina Simone - Stimme, Piano

Orchester

Leitung: Robert Mersey