Nathaniel Adderley:

Never say yes

Cannonball Adderley Sextet

Julian "Cannonball" Adderley - Saxofon

Nathaniel Adderley - Kornett

Yusef Lateef - Flöte, Oboe, Saxofon

Joe Zawinul - Piano

Sam Jones - Bass

Louis Hayes - Schlagzeug