Mike Lindup, Mark King, Philip Gould, Wally Badarou:

The sun goes down (living it up)

Anat Fort Trio

Anat Fort - Piano

Gary Wang - Bass

Roland Schneider - Schlagzeug



Billy Joel:

Just the way you are

