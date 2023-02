SWR2 Jazz vor sechs vom 1.4.2023

per Mail teilen

Ada Benson, Fred Fisher:

Your feet's too big

Aki Takase - Piano

Eugene Chadbourne - Gesang, Gitarre

Nils Wogram - Posaune

Rudi Mahall - Klarinette

Thomas Heberer - Trompete

Paul Lovens - Schlagzeug



Anton Profes:

Kauf dir einen bunten Luftballon, Aus: Der weiße Traum (Film, 1943)

Aki Takase - Piano

Eugene Chadbourne - Gesang, Gitarre

Nils Wogram - Posaune

Rudi Mahall - Klarinette

Thomas Heberer - Trompete

Paul Lovens - Schlagzeug



Thomas "Fats" Waller:

Lookin' good but feeling bad

Aki Takase - Piano

Eugene Chadbourne - Gesang, Gitarre

Nils Wogram - Posaune

Rudi Mahall - Klarinette

Thomas Heberer - Trompete

Paul Lovens - Schlagzeug