SWR2 Jazz vor sechs vom 11.3.2023

Patricia Perez:

Continental cliff

Terri Lyne Carrington - Schlagzeug, Perkussion

Kris Davis - Piano

Linda May Han Oh - Bass

Nicholas Payton - Trompete

Matthew Stevens - Gitarre

Wind Ensemble 5

Milena Casado Fauquet - Flügelhorn

Anabel Gil Diaz - Flöte

Veronica Leahy - Klarinette

Ensemble



Eliane Elías:

Moments

Dianne Reeves - Gesang

Ravi Coltrane - Saxofon

Ensemble

