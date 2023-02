Walter Donaldson:

My baby just cares for me

Carmen Souza - Gesang, Gitarre

Théo Pascal - Bass, Keyboard, Gitarre

Zoe Pascal - Schlagzeug



Théo Pascal:

Kuadru pintadu

Carmen Souza - Gesang, Gitarre

Théo Pascal - Bass, Keyboard, Gitarre

India Pascal - Piano

Marcos Alves - Schlagzeug, Perkussion