SWR2 Jazz vor sechs vom 3.3.2023

Ylva Almcrantz, Andrea Hatanmaa:

Confusion of reality

Dearest Sister

Ylva Almcrantz - Piano, Synthesizer

Andrea Hatanmaa - Gesang, Synthesizer

Ellen Pettersson - Horn

Liam Amner - Schlagzeug, Perkussion

Joakim Lissmyr - Bass

Petter Hängsel - Trompete

Erik Rönér - Horn

Thomas Lunderquist - Horn



Those who are near

