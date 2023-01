per Mail teilen

George Benson:

Before you go

Gee Hye Lee, Rhodes, Keyboard

Dieter Fischer, Gitarre

Jo Ambros, Gitarre

Michael Deak, Bass

Antoine Fillon, Schlagzeug





Josée Hurlock:

Assimilate

Gee Hye Lee, Piano

Josée Hurlock, Gesang

Jens Loh, Kontrabass

Flo Dauner, Schlagzeug