C. Bley / T. Carrington:

Two hearts (lawns)

Terri Lyne Carrington - Perkussion

Linda May Han Oh - Bass

Nicholas Payton - Trompete

Matthew Stevens - Gitarre

Wind Ensemble 5:

Milena Casado Fauquet - Flügelhorn

Anabel Gil Diaz - Flöte

Veronica Leahy - Klarinette



Eliane Elías:

Moments

