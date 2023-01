Leonard Bernstein:

Lucky to be me

David Friedman Generations Quartett:

David Friedman - Vibes

Clara Haberkamp - Piano

Josh Ginsburg - Bass

Tilo Weber - Schlagzeug



B. Gibb / M. Gibb / R. Gibb:

Too much heaven

David Friedman Generations Quartett:

David Friedman - Vibes

Clara Haberkamp - Piano, Fender Rhodes, Stimme

Josh Ginsburg - Bass

Tilo Weber - Schlagzeug