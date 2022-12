Patrick Zimmerli:

Dark white

Joshua Redman - Saxofon

Scott Colley - Bass

Satoshi Takeishi - Schlagzeug

& Brooklyn Rider:

Colin Jacobsen - Violine

Johnny Gandelsman - Violine

Nicholas Cords - Viola

Erik Jacobsen - Violoncello



Richard Rodgers:

The surrey with the fringe on top

Joshua Redman - Saxofon

Larry Grenadier - Bass

Al Jackson - Schlagzeug