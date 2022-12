per Mail teilen

Miles Davis:

Run The Voodoo Down

Cassandra Wilson, Gesang

Eric Lewis, Klavier

Olu Dara, Kornett

Marvin Sewell, elektrische Gitarre

Kevin Breit, elektrische Gitarre

Dave Holland, Kontrabass

Maracus Baylor, Schlagzeug

Jeffrey Haynes, Perkussion





John Legend, Luke Laird, Steven Dale Jones:

Watch the sunrise

Cassandra Wilson, Gesang, Bass, Schlagzeug