George Gershwin, DuBose Heyward:

My Man's Gone Now

Bill Frisell, Gitarre

Ron Carter , Kontrabass





Philippe Sarde:

Tendresse Basse et Guitare,Aus: Flic ou voyou (Der Windhund) (Film, 1979)

Ron Carter, Kontrabass

Larry Coryell, Gitarre

plus Orchester