C. Wilson / F. Sotti / O. Babalola:

Olomuroro

Cassandra Wilson, Stimme

Lekan Babalola, Perkussion

Mino Cinélu, Perkussion

Nicola Sorato, Bass

Fabrizio Sotti, Gitarre

Julien Labro, Akkordeon

& Nocca Chamber Choir



D. "Don" Bryant / Ann Peebles / Bernard Miller:

I can't stand the rain

Cassandra Wilson, Stimme

Chris Whitley, Gitarre