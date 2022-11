L. Bernstein / B. Comden / Adolph Green:

Lucky to be me

Sheila Jordan, Stimme

& The Royal Bopsters:

Amy London, Sopran

Holli Ross, Alt

Pete McGuinness, Tenor

Dylan Pramuk, Bass

Steve Schmidt, Piano

Cameron Brown, Bass

Steve Williams, Schlagzeug

Steven Kroon, Perkussion



Stephen "Steve" Swallow:

In the fall

Sheila Jordan, Stimme

Steve Kuhn, Piano

David "Dave" Liebman, Saxofon

Lyle Mays, Synthesizer

Bob Moses, Schlagzeug

Steve Swallow, Bass