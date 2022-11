Adam O’Farrill:

Shall We? (If You Really Must Insist)

Adam O’Farrill, Trompete

Zack O’Farrill, Schlagzeug



Efrain Salvador:

El Maquesh

Adam O’Farrill, Trompete

Chad Lefkowitz Brown, Tenorsaxofon

Walter Stinson, Kontrabass

Zack O’Farrill, Schlagzeug